Alors que l'Allemagne fait face à une pénurie durable de main-d'œuvre qualifiée, un facteur reste largement ignoré : l'impact de la périménopause. À ce moment charnière de leur carrière, de nombreuses femmes expérimentées réduisent leur activité ou quittent prématurément le marché du travail, faute d'adaptations et de reconnaissance. Selon une enquête, une femme sur dix quitte ou envisage de quitter la vie active à cause des symptômes liés à la ménopause ; une sur quatre a déjà réduit son temps de travail.
Ménopause au travail : l'Allemagne face au tabou
