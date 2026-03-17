Le candidat LFI à la mairie de Marseille Sébastien Delogu a annoncé mardi qu'il retirait sa liste au second tour des élections municipales, dénonçant le "pari inconséquent" du maire sortant de gauche Benoît Payan face à l'extrême droite.
Marseille: le candidat LFI Sébastien Delogu se retire du 2nd tour
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