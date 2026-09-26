Une foule de fidèles s'était rassemblée samedi sur l'avenue des Champs-Elysées pour voir le pape Léon XIV déambuler à bord de sa papamobile, de la place de l'Étoile à la place de la Concorde, avant que le souverain pontife célèbre une messe géante, temps fort du deuxième jour de sa visite en France.
Marée humaine sur les Champs-Élysées pour le deuxième jour de la visite du pape en France
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