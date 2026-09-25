Le pape Léon XIV est arrivé vendredi en France, accueilli à l'aéroport par le président Emmanuel Macron et des jeunes, au début d'une visite de quatre jours très attendue par les fidèles catholiques.
Le pape Léon XIV est arrivé en France
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