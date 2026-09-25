Emmanuel Macron plaide devant le pape Léon XIV pour l'instauration d'une "organisation internationale" afin d'éviter que les "modèles les plus performants" d'intelligence artificielle "ne se retrouvent entre quelques mains qui auraient à décider pour toute l'humanité".
Macron veut une "organisation mondiale" pour éviter une IA "entre quelques mains"
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