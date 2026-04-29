Une majorité de députés ont voté pour la publication du rapport sur l’audiovisuel public rédigé par le rapporteur de la commission d’enquête Charles Alloncle, député UDR. Le MoDem s’est abstenu et Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l’Assemblée nationale, déplore un "rapport à charge". Mais il estime que sa publication va permettre de "combattre les idées de Charles Alloncle".
Marc Fesneau (MoDem) : "Le rapport est à charge contre l'audiovisuel public"
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