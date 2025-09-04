Des manifestants pro et anti-Javier Milei se rassemblent de part et d'autre de la route à l'extérieur du lieu où le président argentin doit assister à l'événement de clôture de campagne de son parti dans la province de Buenos Aires, en pleine crise politique. Les électeurs de la province se rendront aux urnes le 7 septembre dans ce qui sera le premier grand test du soutien à Milei depuis son entrée en fonction en décembre 2023, avec la promesse de relancer l'économie mal en point de l'Argentine en réduisant les dépenses publiques et les lourdeurs administratives. IMAGES
Manifestations près du meeting de clôture des élections provinciales du parti de Milei
