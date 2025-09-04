Manifestations près du meeting de clôture des élections provinciales du parti de Milei

information fournie par AFP Video • 04/09/2025 à 10:12

Des manifestants pro et anti-Javier Milei se rassemblent de part et d'autre de la route à l'extérieur du lieu où le président argentin doit assister à l'événement de clôture de campagne de son parti dans la province de Buenos Aires, en pleine crise politique. Les électeurs de la province se rendront aux urnes le 7 septembre dans ce qui sera le premier grand test du soutien à Milei depuis son entrée en fonction en décembre 2023, avec la promesse de relancer l'économie mal en point de l'Argentine en réduisant les dépenses publiques et les lourdeurs administratives. IMAGES