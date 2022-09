information fournie par France 24 • 29/09/2022 à 13:30

Des manifestations ont débuté en France jeudi 29 septembre , à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires et d'organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires et donner un coup de semonce sur les retraites, au moment où l'exécutif précise sa méthode pour réformer.