information fournie par France 24 • 21/07/2021 à 15:48

Plusieurs milliers de Colombiens sont à nouveau descendus dans la rue mardi pour protester contre le gouvernement du président Ivan Duque et réclamer au Parlement, qui doit examiner une réforme fiscale controversée, des mesures pour plus de justice sociale et contre la répression policière. La correspondant France 24, Chloé Lauvergnier revient sur ces manifestations depuis Bogota.