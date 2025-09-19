Le Malawi est en train d'élire son président, dans un contexte de crise économique et de pénuries. Ce petit pays d'Afrique de l'Est est aussi l’un des plus durement touchés par le virage pris par la politique étrangère des États-Unis. Les "Stop Orders" décidés par Washington ont entraîné un gel brutal de plusieurs programmes clés dans les domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures. Carnet de route dans un pays sous tension par Caroline Dumay, Stefan Carstens et Tom Canetti.
Malawi, sous la coupe des sanctions
