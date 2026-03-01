 Aller au contenu principal
Madagascar : diplomatie tous azimuts du président de transition après le putsch

information fournie par France 24 01/03/2026 à 22:23

À Madagascar, la révolte de la Gen Z contre les coupures d’eau, d’électricité et la corruption a provoqué la chute d’Andry Rajoelina en octobre 2025. Le colonel Michaël Randrianirina, à la tête de la transition, promet des élections en 2027. Mais avant cela, il multiplie les déplacements internationaux, de Moscou à Paris. Quelle stratégie diplomatique ? Quelle place pour la jeunesse à l’origine du mouvement ? Analyse avec notre correspondante à Antananarivo, Gaëlle Borgia.

L'offre BoursoBank