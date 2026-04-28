En 2020, une attaque du JNIM a couté la vie à 14 soldats ivoiriens à un poste frontière, près du Burkina Faso. 24 hommes ont été condamnés pour des faits de terrorisme à des peines allant de 5 ans d’emprisonnement à la perpétuité. Les précisions de Julia Guggenheim.
Côte d'Ivoire : 24 hommes condamnés au procès de l'attentat de Kafolo
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