Macron appelle à "augmenter les sanctions" contre la Russie si les négociations échouent

Emmanuel Macron appelle à "augmenter les sanctions" contre la Russie si les négociations sur l'Ukraine venaient à échouer, à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec le président américain Donald Trump, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens. "Si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions et, en tout cas, avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe", affirme le président français à la presse à Washington. SONORE
