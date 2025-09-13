 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mâcon: Lecornu promet “une offre de soins de proximité” d’ici 2027

information fournie par AFP Video 13/09/2025 à 13:32

En visite dans un centre de santé départemental à Mâcon (Saône-et-Loire) pour son premier déplacement comme Premier ministre, Sébastien Lecornu a promis samedi de bâtir un réseau "France Santé" pour proposer à chacun une offre soins à moins de 30 minutes du domicile.

Crise de gouvernement
