Après un mois de blocus et de manifestations, les annonces très attendues du gouvernement lundi, dont le remplacement progressif de Parcoursup d’ici 2028, n'ont pas convaincu les organisations lycéennes et étudiantes, qui appellent à poursuivre la mobilisation.
Lycéens : réactions aux annonces du gouvernement
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