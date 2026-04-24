Vingt ans après le premier opus, les stars du film "Le Diable s'habille en Prada 2" ont foulé le tapis rouge à Londres lors de la première européenne.
Londres: les stars du "Diable s'habille en Prada 2" sur le tapis rouge
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