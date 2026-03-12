Le prince William dirige un canot de sauvetage sur la Tamise, avec la princesse Catherine assise derrière lui, lors d'une visite à la Royal National Lifeboat Institution.
Londres: le prince William pilote un canot de sauvetage sur la Tamise
