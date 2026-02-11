Le député du groupe écologiste et social Alexis Corbière, ancien Insoumis, regrette un "un débat "Canada Dry": c'est le goût et l'odeur mais ça n'est pas un débat", alors que la pétition anti-loi Duplomb doit être débattue dans l'hémicycle sans vote.
Loi Duplomb: Corbière met en garde contre un débat "Canada Dry" à l'Assemblée
