Loi Duplomb: Corbière met en garde contre un débat "Canada Dry" à l'Assemblée

information fournie par AFP Video 11/02/2026 à 15:40

Le député du groupe écologiste et social Alexis Corbière, ancien Insoumis, regrette un "un débat "Canada Dry": c'est le goût et l'odeur mais ça n'est pas un débat", alors que la pétition anti-loi Duplomb doit être débattue dans l'hémicycle sans vote.

Environnement
