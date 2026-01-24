 Aller au contenu principal
Livret A boudé, protection des voyageurs en cas d’annulation et ventes de jouets en hausse

information fournie par BoursoBank Clients 24/01/2026 à 08:30

Au programme de ce JT hebdo : le Livret A, longtemps pilier de l'épargne des Français, désormais boudé, avec pour la première fois depuis dix ans plus de retraits que de dépôts, sur fond de baisse continue du taux à 1,5 % dès le 1er février. Focus ensuite sur le transport aérien, alors que retards et annulations restent fréquents et qu'une décision de la justice européenne renforce les droits des passagers en cas de vol annulé. Enfin, coup d'œil sur le marché du jouet, qui signe une année 2025 exceptionnelle malgré la baisse de la natalité, porté par des dépenses en hausse… et par l'engouement des adultes pour les jouets.

Ukraine: l'émissaire américain Witkoff s'est entretenu avec Poutine à Moscou

Budget: l'Assemblée nationale repousse la motion de censure de la gauche hors PS

Le "Conseil de paix" de Trump, qu’est-ce que c’est ?

À Nanterre, l'infernale promiscuité et l'insalubrité d'une prison française

"Les États-Unis sont beaucoup plus forts que la Russie" dit Zelensky à Davos

Espagne : le réseau ferré dans la tourmente

Delhi, une capitale à bout de souffle : la pollution en Inde, fléau écologique et sanitaire

Souriez, vous êtes scannés! Londres généralise la reconnaissance faciale

Accident ferroviaire en Espagne : images du lieu de la collision entre deux trains

La Réunion: le volcan du Piton de la Fournaise entre en éruption

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

Le Premier ministre Lecornu quitte le conseil des ministres

"Le Groenland n'est pas à vendre": de grandes manifestations à Copenhague et Nuuk

Les Portugais votent à Lisbonne pour le premier tour de la présidentielle

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

