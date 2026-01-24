Livret A boudé, protection des voyageurs en cas d’annulation et ventes de jouets en hausse

information fournie par BoursoBank Clients • 24/01/2026 à 08:30

Au programme de ce JT hebdo : le Livret A, longtemps pilier de l'épargne des Français, désormais boudé, avec pour la première fois depuis dix ans plus de retraits que de dépôts, sur fond de baisse continue du taux à 1,5 % dès le 1er février. Focus ensuite sur le transport aérien, alors que retards et annulations restent fréquents et qu'une décision de la justice européenne renforce les droits des passagers en cas de vol annulé. Enfin, coup d'œil sur le marché du jouet, qui signe une année 2025 exceptionnelle malgré la baisse de la natalité, porté par des dépenses en hausse… et par l'engouement des adultes pour les jouets.