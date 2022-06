information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 10:34

Gérald Darmanin reconnait des erreurs dans l'organisation et un usage disproportionné des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre en prélude à la finale de Ligue des Champions Liverpool-Real Madrid au Stade de France, tout en continuant de pointer la présence de 30.000 à 40.000 supporters sans billets ou avec des billets falsifiés. Un aveu suffisant ? On va plus loin avec Zyad Limam et Virginie Herz.