Depuis 2021 et le coup d’État contre le gouvernement d’Aung San Suu Kyi, la guerre civile est de retour en Birmanie. Des centaines de milliers de Birmans se sont réfugiés en Thaïlande pour fuir les violences et une économie en ruine. Cet afflux massif, que les autorités thaïlandaises tentent de gérer tant bien que mal, pose beaucoup de problèmes au royaume, notamment dans les zones frontalières.
"Little Burma", le pays clandestin : l'exil thaïlandais des réfugiés birmans
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro