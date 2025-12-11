"Là franchement, ça met une claque à tout le monde". Des salariés étaient réunis jeudi devant l'usine Brandt à Vendôme (Loir-et-Cher), alors que la justice avait prononcé la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménager, fleuron industriel français qui disparaît en laissant quelque 700 salariés au chômage à la veille de Noël.
Liquidation de Brandt: "une claque" pour les salariés du site de Vendôme
