L’équipe de France achève sa trêve internationale par un 4e match de Ligue des nations, face à la Belgique. Les Bleus ont déjà battu la Belgique, le 28 septembre, lors de la 2e journée (1-0).
Ligue des nations : la France affronte la Belgique pour finir en beauté
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