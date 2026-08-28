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Ligue des champions : Paris face à Barcelone et Manchester City en phase de ligue

information fournie par France 24 28/08/2026 à 09:00

Les doubles champions d'Europe du PSG recevront le Barça et voyageront en Angleterre dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue des champions. De nombreuses retrouvailles sont également à prévoir, entre José Mourinho et ses anciens clubs, entre Olivier Giroud et Arsenal et entre Yan Diomandé et Leipzig.

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