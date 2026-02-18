Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) en barrage aller de Ligue des champions. Entré en première période à la place de Ousmane Dembélé, blessé, Désiré Doué a inscrit un doublé.
Ligue des champions : le PSG et Désiré Doué renversent Monaco
