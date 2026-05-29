Non, la finale de la Ligue des champions n’est pas en danger. Si l'un des principaux prestataires événementiels locaux (Lounge Group) est effectivement visé par une enquête pour corruption et s'est déclaré insolvable, ses impayés concernent uniquement les activités annexes du "Champions Festival" (la fan-zone). L'État hongrois a officiellement repris les garanties financières pour rémunérer les sous-traitants. Le match et les festivités auront lieu normalement.
Ligue des Champions : la finale PSG-Arsenal "en danger" à cause du nouveau gouvernement hongrois ?
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