Les forces de l'ordre déploient peu avant 16H le dispositif sécuritaire sur les Champs-Elysées à Paris avant la finale de la Ligue des champions du PSG, pour laquelle 8.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale et son agglomération. IMAGES
Ligue des champions: déploiement du dispositif de sécurité sur les Champs-Elysées
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