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Ligue des champions : avec Lille, Olivier Giroud retrouve Arsenal

information fournie par France 24 13/10/2026 à 08:07

Lille se déplace à Arsenal pour la deuxième journée de Ligue des champions. Olivier Giroud va retrouver son ancien club, chez qui il a passé cinq saisons et demie.

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