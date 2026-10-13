Lille se déplace à Arsenal pour la deuxième journée de Ligue des champions. Olivier Giroud va retrouver son ancien club, chez qui il a passé cinq saisons et demie.
Ligue des champions : avec Lille, Olivier Giroud retrouve Arsenal
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