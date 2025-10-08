L'OL Lyonnes a battu Arsenal (2-1) en ouverture de la Ligue des championnes mardi soir. Melchie Dumornay a inscrit un doublé face au tenantes du titre, qui avaient sorti les Lyonnaises en demi-finale l'an dernier.
Ligue des championnes : l'OL Lyonnes s'offre un succès de prestige à Arsenal
