Le LOSC a battu l’OM (1-2) au Stade Vélodrome pour la 27e journée de Ligue 1 et se rapproche du podium.
Ligue 1 : Lille domine l'OM au Vélodrome grâce à Olivier Giroud
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