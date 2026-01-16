Un mois après la réouverture du Musée National, les visiteurs continuent d'affluer. Ce musée est deployé sur 10,000 mètres carrés et 4 étages et abrite certaines oeuvres qui datent de la préhistoire. Après 14 ans de fermeture, les Libyens peuvent enfin redécouvrir leur patrimoine culturel et historique.
Libye : Un mois après la réouverture du musée national
