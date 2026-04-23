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Liban: un deuxième soldat français meurt après une embuscade attribuée au Hezbollah

information fournie par AFP Video 23/04/2026 à 19:10

Un deuxième militaire français de la mission de l'ONU au Liban, Anicet Girardin, est mort mercredi après avoir été grièvement blessé dans une embuscade attribuée au Hezbollah.

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