De nouvelles négociations ont démarré ce jeudi 14 mai à Washington entre Israël et le Liban, alors qu'une escalade meurtrière se poursuit entre l'armée israélienne et le Hezbollah au Liban. Des discussions sont médiation américaine, à quelques jours de l’expiration de la prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Les explications avec Fouad Khoury-Helou, ancien directeur de L’Orient-Le Jour, et invité sur France 24.
Liban : la paix avec Israël, lointain mirage ?
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