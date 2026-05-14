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Liban : la paix avec Israël, lointain mirage ?

information fournie par France 24 14/05/2026 à 21:03

De nouvelles négociations ont démarré ce jeudi 14 mai à Washington entre Israël et le Liban, alors qu'une escalade meurtrière se poursuit entre l'armée israélienne et le Hezbollah au Liban. Des discussions sont médiation américaine, à quelques jours de l’expiration de la prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Les explications avec Fouad Khoury-Helou, ancien directeur de L’Orient-Le Jour, et invité sur France 24.

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