Les services de secours étaient déployés mardi à Ramat Gan, dans le centre d'Israël, après une nouvelle salve de missiles iraniens. Aucun blessé n'a été signalé sur place.
Les services d'urgence sur le site d'une frappe iranienne sur le centre d'Israël
