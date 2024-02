Les perspectives économiques 2024 de ODDO BHF AM

information fournie par Boursorama • 09/02/2024 à 14:48

Pivot des banques centrales, mais quand et pourquoi ? Croissance ou récession ? Quelles performances pour les obligations et les actions ? Les Magnificent 7 vont-ils encore casser la baraque cette année ? Autant de questions abordées lors de cet Actu Bourse consacré aux perspectives de ODDO BHF AM pour 2024.

Avec clarté, précision et humour, Laurent Denize, directeur des investissements chez ODDO BHF Asset management apporte une réponse à toutes ces interrogations et livre son scénario économiqe et financier pour l'année en cours...

Vidéo sponsorisée.