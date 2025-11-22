Le président français Emmanuel Macron annonce samedi la tenue d'une réunion mardi en visio-conférence des pays de la "Coalition des volontaires", qui réunit les alliés de l'Ukraine, pour discuter du plan américain pour mettre fin au conflit. SONORE
Les pays soutenant l'Ukraine se réuniront mardi après-midi en visioconférence (Macron)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro