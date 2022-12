Les nouveaux défis du renseignement : mieux former et mieux communiquer

information fournie par France 24 • 13/12/2022 à 14:20

Dans un monde toujours plus polarisé, quel rôle et quelles missions pour les services de renseignement ? Éléments de réponse avec nos deux invités : François Chambon, directeur de l’Académie du renseignement chargé de la formation des hommes et des femmes de l’ombre ; et Philippe Hayez, magistrat à la Cour des comptes, ancien des services secrets français et auteur d’un ouvrage coécrit avec Jean-Claude Cousseran, "Nouvelles leçons sur le renseignement" (Éd. Odile Jacob).