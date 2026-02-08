Ce soir, nous explorons un crime invisible : le suicide forcé. Des violences conjugales sans coups ni traces, mais aux conséquences mortelles. En France, 906 femmes en ont été victimes l’an dernier. Un angle mort des violences faites aux femmes, reconnu par la loi depuis 2020. Avec notre invitée Michelle Fines, autrice de "Les mots qui tuent. Autopsie du suicide forcé" (2026).
"Les mots qui tuent" : la face cachée des violences conjugales
