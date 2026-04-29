Les Emirats arabes unis ont annoncé leur retrait surprise de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) au nom de "l'intérêt national". C'est un revers pour l'alliance et son leader l'Arabie saoudite, déjà ébranlées par la guerre au Moyen-Orient. Au contraire, c'est une énorme victoire diplomatique pour les Etats-Unis.
Les Emirats arabes unis annoncent leur retrait surprise de l'OPEP
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro