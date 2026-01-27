Les dirigeants de l'UE rendent hommage à Mahatma Gandhi, leader de l'indépendance indienne, devant son mémorial à Raj Ghat, dans le cadre de leur visite officielle en Inde. Ce voyage est également l'occasion d'officialiser "l'accord de tous les accords", un traité commercial de libre-échange visant à créer un marché de deux milliards de personnes, abouti après deux décennies de négociations. IMAGES
Les dirigeants de l'UE visitent le mémorial Gandhi alors que l'UE et l'Inde signent un accord
