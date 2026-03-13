Le petit truc indéfinissable qui grave un film dans votre mémoire grâce à la complicité entre ses acteurs, c'est aux directeurs de casting que vous le devez. En quasiment un siècle d'Oscars, leur profession n'a jamais eu sa statuette. Un oubli bientôt corrigé.
Les directeurs de casting enfin reconnus par les Oscars
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