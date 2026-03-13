"L'alliance de la droite et de l'extrême droite veut faire tomber Paris, parce qu'elle pense que si la capitale tombe, le pays tombera avec, en 2027. Mais Paris ne tombera pas, Paris résistera !", appelle Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, lors de son dernier meeting de campagne avant le premier tour des municipales, devant 3.000 militants rassemblés au Cirque d'Hiver, dans une ambiance survoltée. SONORE
Municipales: Grégoire dénonce "l'alliance de la droite et de l'extrême droite"
