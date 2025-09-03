En forme de petits champignons, des "maisons bulles" ressemblant à des igloos émergent parmi les bâtiments modernes de Dakar. Construites dans les années 1950 pour pallier la pénurie de logements après la Seconde Guerre mondiale, ces maisons uniques sont aujourd'hui en voie de disparition.
Les dernières "maisons bulles" de Dakar sont menacées de disparition
