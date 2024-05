Les Chinois pris pour cible au Pakistan, la communauté frappée par des attentats

information fournie par France 24 • 10/05/2024 à 09:16

Au mois dernier, trois attentats ont été perpétrés en une seule semaine contre des intérêts chinois au Pakistan. Parmi les victimes, cinq ressortissants chinois et leur chauffeur pakistanais. Cette tendance se confirme depuis quelques années et suscite l’inquiétude du gouvernement pakistanais. Celui-ci estime que les attaques contre les Chinois au Pakistan font partie d'un "plan plus vaste" visant à nuire aux intérêts économiques du pays et à saboter les liens entre les deux pays. Face aux attaques répétées, la communauté chinoise au Pakistan ne cache pas son inquiétude. Certains ont même changé leurs habitudes quotidiennes pour des raisons de sécurité.