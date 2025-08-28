Les chefs et représentants de partis, dont Bruno Retailleau (LR), Jordan Bardella (RN) et Marine Tondelier (Ecologistes) arrivent à Roland-Garros pour participer à la table ronde de clôture de l'université d'été du patronat (La Rencontre des entrepreneurs de France) sur l'avenir économique du pays. IMAGES
Les chefs et représentants de partis arrivent pour le débat de clôture devant le Medef
