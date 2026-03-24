Le défenseur de Crystal Palace Maxence Lacroix va connaître son premier stage en bleu. La France s'apprête à affronter le Brésil et la Colombie dans des matchs amicaux en prévision du Mondial.
Les Bleus sont à Clairefontaine pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde
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