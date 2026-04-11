Les astronautes d'Artémis II Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman sont transportés en hélicoptère jusqu’à un navire après leur amerrissage dans l’océan Pacifique, à la suite de leur mission historique autour de la Lune.
Les astronautes d'Artémis II arrivent sur un navire après leur amerrissage
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