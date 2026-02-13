La Polynésie compte près de 500 espèces d'algues, un potentiel économique considérable. Deux projets de recherche sont en cours pour lister celles qui sont comestibles et même proposer des recettes, en partenariat avec le lycée hôtelier de Tahiti.
Les algues, une filière prometteuse pour la Polynésie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro