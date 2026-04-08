Le compte a rebours est lancé avant la visite du Pape en Algérie. Les algériens préparent cette visite historique. Il s'agit de la symbolique "rencontre entre le Pape et le peuple algérien" a déclaré l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco a répondu à nos questions sur France 24.
Les algériens préparent la visite historique du pape Léon XIV
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