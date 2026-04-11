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Les AES, ces accompagnants rares et précieux auprès des seniors

information fournie par AFP Video 11/04/2026 à 10:00

À 20 ans, Eunice s'est lancé dans une carrière d'avenir : accompagnante éducative et sociale (AES). Selon une étude, jusqu'à 200.000 emplois supplémentaires seront nécessaires en 2050 pour prodiguer des soins aux personnes âgées en perte d'autonomie.

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